В Ленобласти создадут систему мониторинга качества воды в крупных водоёмах

Данные о состоянии воды будут публиковать в открытом доступе в интернете.

Губернатор Александр Дрозденко в ходе прямой линии 6 апреля сообщил о планах создать в Ленинградской области систему мониторинга качества воды. Автоматические посты наблюдения появятся в Ладожском озере, а также в реках Нева, Волхов и Сясь — именно там, где наблюдается высокая рекреационная нагрузка.

Глава региона пояснил, что жители обеспокоены состоянием воды в озёрах, реках и крупных водоёмах, включая Финский залив. В этом году в рамках старта программы "Чистая вода" планируется установить специальные посты мониторинга. Они представляют собой подобие буёв, которые располагают на расстоянии от берега. От этих устройств поступают постоянные сигналы с данными о качестве воды.

Дрозденко подчеркнул, что информация не является секретной, и власти готовы её публиковать. Аналогичные станции уже работают в Гатчине и Волхове, скоро их установят в Киришах. Данные будут выгружаться в свободную сеть, чтобы каждый житель мог открыть страницу в интернете и увидеть качество воды, как это уже сделано с качеством воздуха. Систему планируют внедрить до конца года.

