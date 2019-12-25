Съезды с ЗСД и Левашовского шоссе на КАД перекроют до 1 сентября

Ограничения вводятся в связи с реконструкцией северного участка КАД.

С 7 апреля до 1 сентября в Петербурге полностью перекроют съезды с ЗСД и Левашовского шоссе на Кольцевую автомобильную дорогу на 10-м километре. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Ограничения связаны с реконструкцией северного участка КАД. Генеральным подрядчиком работ выступает АО "ВАД".

В ведомстве уточнили, что съезд с ЗСД на Левашовское шоссе останется открытым без ограничений. На время работ установят временные дорожные знаки, ограничат скоростной режим, поставят световые указатели и водоналивные барьеры. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения автомобилистам за временные неудобства.

