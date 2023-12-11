Нейросеть в Петербурге начнёт ловить вандалов у памятников в реальном времени

КГИОП получил доступ к городской системе видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта. Нейросеть будет фиксировать повреждения объектов культурного наследия и идентифицировать злоумышленников в режиме реального времени.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга заключил соглашение с городским комитетом по информатизации и связи. В результате КГИОП получил доступ к данным автоматизированной системы "Городской центр видеонаблюдения".

Теперь система поможет выявлять вандалов, повреждающих объекты культурного наследия. Происходящие нарушения будут фиксироваться в режиме реального времени, а нейросети идентифицируют злоумышленников.

Доступ к видеонаблюдению также позволит осуществлять надзор за состоянием и охраной памятников, контролировать фактическое исполнение решений о приостановлении или возобновлении доступа к объектам. Кроме того, система поможет формировать обращения об аннулировании разрешений на установку рекламы, которая нарушает архитектурный или исторический облик памятников и прилегающих территорий.

В будущем специалисты КГИОП планируют составить перечень объектов культурного наследия, для защиты которых потребуется установка дополнительных камер.