Власти Петербурга объяснили, как можно вернуть граффити с Бродским

Напомним, рисунок был закрашен коммунальщиками.

Администрация Центрального района Петербурга дала разъяснения на тему того, как вернуть граффити с Иосифом Бродским. Рисунок появился на стене здания, расположенного на углу Литейного проспекта и улицы Пестеля, по случаю 80-летия поэта. Через несколько часов его закрасили коммунальщики.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу администрации, все зависит от санкционированности подобных акций. Власти напомнили художникам, что все рисунки необходимо согласовывать, тогда их не будут стирать.

За разрешением можно пойти в Комитет по градостроительству и архитектуре. Если здание представляет собой историческую ценность, то необходимо обращаться в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Вместо граффити с портретом Бродского на стене вскоре появились стихи. Однако и их через некоторое время закрасили.

Ранее мы писали, какие граффити мы потеряли в этом году.

Фото: ВКонтакте / Неизданное, Instagram / brodsky.online

Видео: Piter.TV