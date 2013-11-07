В сквере Цоя появилась скульптура "Гопгулия"

Автор соединил в одной работе сразу же несколько петербургских образов.

В Петроградском районе в конце июня появился скульптурный объект "Гопгулия". Его автор Алексей Грибель рассказал о том, что работа располагается в сквере имени Виктора Цоя, на улице Блохина, 15.

По словам художника, в разных местах города есть свои городские легенды и мифические существа. Одной из них стала Гопгулия.

По ночам он в темном переулке вдоль гаражей поджидает своих жертв, спрашивая за шмот и стреляя мелоч, а днём, как вожак стаи голубей, нападая на хлебные крошки. Есть поверие, что если бросить Гопгулии монетку, то есть вероятность задобрить духов темных улиц и на тебя не будут нападать в темной подворотне или требовать за что-то пояснить. А быть может и темный переулок благодаря вашему вниманию перестанет быть таким мрачным. рассказал о своей задумке автор.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в "Севкабель Порту" поселилась "Клеточная делегация".

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Фото: Алексей Грибель