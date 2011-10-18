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В "Севкабель Порту" поселилась "Клеточная делегация"

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В пространстве представили работы Константина фон Рибена.

Yaba Box Gallery открыла свою выставку в пространстве "Севкабель Порт". Она получила название "Клеточная делегация".

Новый персональный проект петербургского художника и скульптора Константина фон Рибена — мечта об андеграундной культуре Нью-Йорка 80-х, размещенная в брутальных залах бывшего заводского цеха. Клеточная делегация — пространство с иным представлением о времени, где клетки хранят память и при этом непрерывно обновляются.

говорится в описании экспозиции.

"Обломки нашей идеологии" выступает в качестве неразличимого ландшафта, мира, в котором "все могло бы быть по-другому".

Выставка работает с пятницы по воскресенье с 12:00 до 20:00. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на набережной в Севкабель Порту высадили луговые травы. 

Видео: ВКонтакте / Севкабель Порт

Теги: выставка, искусство, севкабель порт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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