В "Севкабель Порту" поселилась "Клеточная делегация"

В пространстве представили работы Константина фон Рибена.

Yaba Box Gallery открыла свою выставку в пространстве "Севкабель Порт". Она получила название "Клеточная делегация".

Новый персональный проект петербургского художника и скульптора Константина фон Рибена — мечта об андеграундной культуре Нью-Йорка 80-х, размещенная в брутальных залах бывшего заводского цеха. Клеточная делегация — пространство с иным представлением о времени, где клетки хранят память и при этом непрерывно обновляются. говорится в описании экспозиции.

"Обломки нашей идеологии" выступает в качестве неразличимого ландшафта, мира, в котором "все могло бы быть по-другому".

Выставка работает с пятницы по воскресенье с 12:00 до 20:00.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на набережной в Севкабель Порту высадили луговые травы.

Видео: ВКонтакте / Севкабель Порт