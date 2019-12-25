  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Фото: на набережной в Севкабель Порту высадили луговые травы
Сегодня, 10:45
48
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Фото: на набережной в Севкабель Порту высадили луговые травы

0 0

Клумбы можно перемещать и собирать как конструктор.

На набережной в пространстве Севкабель Порт провели озеленение. Там на минувших выходных появился контейнер с луговыми растениями. 

Специалисты высадили луговик, тысячелистник, шалфей, мяту, душицу и осоку. Пестрых цветов не будет, им предпочли разнотравье. 

Луговые травы выглядят так, будто выросли сами по себе, но трудились над ними — Балкон Бюро, pop-up озеленители городских пространств. Клумбы собраны из пластиковой тары, поэтому их можно перемещать и собирать по-новому как конструктор. Растения будут украшать набережную все лето, предлагаем любить и оберегать.

Севкабель Порт.

Фото: ВКонтакте / Севкабель Порт

Теги: севкабель порт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии