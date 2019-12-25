Фото: на набережной в Севкабель Порту высадили луговые травы

На набережной в пространстве Севкабель Порт провели озеленение. Там на минувших выходных появился контейнер с луговыми растениями.
Специалисты высадили луговик, тысячелистник, шалфей, мяту, душицу и осоку. Пестрых цветов не будет, им предпочли разнотравье.
Луговые травы выглядят так, будто выросли сами по себе, но трудились над ними — Балкон Бюро, pop-up озеленители городских пространств. Клумбы собраны из пластиковой тары, поэтому их можно перемещать и собирать по-новому как конструктор. Растения будут украшать набережную все лето, предлагаем любить и оберегать.
Севкабель Порт.
Фото: ВКонтакте / Севкабель Порт
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