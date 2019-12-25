  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В сквере Цоя в Петербурге появилось граффити с Джоном Ленноном
Сегодня, 11:55
50
IRINA_CHALKINA

В сквере Цоя в Петербурге появилось граффити с Джоном Ленноном

0 0

Портрет разместили ко дню рождения рок-музыканта убитого музыканта.

В понедельник, 12 октября, стало известно о том, что в сквере Цоя появилось новое граффити. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

На новой фреске изображен участник британской группы Τhе Beatles Джон Леннон. Его портрет нарисовали ко дню рождения рок-музыканта убитого музыканта.

Горожане отметили, что портрет Ленона очень подходит к скверу Цоя. Ведь, оба прославились своим творчеством и погибли в молодом возрасте.

Ранее мы сообщали о том, что первые заморозки придут в Петербург уже через неделю.

Фото:Петроградский район Санкт-Петербурга/вк

Теги: граффити, джон ленон, сквер цоя
Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии