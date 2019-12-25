Первые заморозки придут в Петербург уже через неделю

Зима 2020-2021 обещает быть более морозной, чем в предыдущем году.

В Петербурге с каждым днем будет становиться все холоднее, станет меньше солнечных дней и больше дождливых. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в беседе с "Комсомольской правдой".

По словам синоптика, 12 октября в город придет холодный атмосферный фронт. С этого дня петербуржцы ощутят на себе похолодание. К выходным погода сильно не изменится: ожидаются дожди и переменная облачность. В ночь с 17 на 18 октября и с 18 на 19 октября возможны первые заморозки – до минус 2 градусов.

"Ну и там недалеко и до настоящей зимы", - добавил Михаил Леус.

Специалист заявил, что столбики термометров будут держаться ниже нуля с третьей декады ноября. Это на несколько дней позже, чем обычно. В целом зима 2020-2021 обещает быть более морозной, чем в предыдущем году. Однако точные прогнозы давать пока рано.

Ранее мы писали, что в понедельник в Ленобласти пройдут небольшие дожди.

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