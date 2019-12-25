  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В понедельник в Ленобласти пройдут небольшие дожди
Сегодня, 15:40
68
nadezhda_sib

В понедельник в Ленобласти пройдут небольшие дожди

0 0

Утром в некоторых районах возможен туман.

Завтра, 12 октября, на территории Ленобласти ожидаются небольшие дожди, они пройдут местами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по области.

Ночью и утром местами возможен туман. В дневное время порывы ветра западных направлений составят 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет +6...+11 градусов, а днем повысится до +14 градусов.

Атмосферное давление будет меняться мало. Также не прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в стройгородке под Киришами обнаружили очаг заболевания коронавирусом. 

Фото: Piter.TV

Теги: дождь, осадки, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии