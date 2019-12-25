В стройгородке под Киришами обнаружили очаг заболевания коронавирусом

В связи с этим количество заболевших в статистике, которая будет опубликована завтра, возрастет.

В Киришском районе Ленобласти выявили очаг заболевания коронавирусом. Информация об это появилась в группе оперштаба по борьбе с COVID-19 в "ВКонтакте".

В строительном городке вирусной инфекцией заразились 23 работника-вахтовика. Они попадут в завтрашнюю статистику.

В число этих вахтовиков попал мой отец. Отвезли 08.10 в Сясьтройскую больницу, к нему ни разу не подошёл врач за 2 дня, я оборвала все телефоны этой больницы, телефоны горячей линии Ленобласти, ничего не могу добиться! написала в комментарии одна из пользователей.

Женщина добавила, что вахтовик прибыл из другого региона, у него "даже необходимого ничего нет". В оперштабе пообещали помочь решить вопрос.

Напомним, сегодня в Ленобласти выявили 96 новых случаев. Жителей попросили в выходные оставаться дома, ограничить контакты и не пользоваться общественным транспортом. Особенно это касается жителей Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Киришского районов, где были выявлены очаги.

Фото: Piter.TV