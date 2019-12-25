Названы населенные пункты Ленобласти, в которых за последние сутки выявили больных COVID-19

Всего за сутки зарегистрировали еще 96 случаев.

Оперативный штаб Ленобласти по борьбе с коронавирусом сообщил о том, в каких населенных пунктах были зарегистрированы новые случаи коронавируса за последние сутки.

Больше всего заболевших в Всеволожске (15 человек), Мурино (12 человек), Гатчине (6 человек). По 4 случая выявлено в Кудрово, Киришах, Лодейном Поле, Тихвине. По 3 случая — Кировске и Тосно.

За последние сутки по 2 человека заболели в Бокситогорске, Янино-1, Новом Девяткино, Кузьмоловском, Ваганово, поселке им. Морозова, деревне Старая, Выборге, Сиверском, Севастьяново, Никольском (Тосненский район).

По 1 случаю, по данным официальной статистики, зарегистрировали в Изваре, Романовке, поселке им. Свердлова, Суоранде, Хапо-Ое, Заневке, Кальтино, ДНП "Дружное", Оранжерейке, Пальцево, Вырице, Малом Верево, Кортузи, Вайе, Кусино, Луге, Сланцах, поселке Сельцо Тосненского района.

Всего за последние сутки выявлено 96 новых случаев заболевания коронавирусом. Оперштаб Ленобласти просит по возможности в выходные оставаться дома, ограничить контакты и не пользоваться общественным транспортом.

Фото: Piter.TV