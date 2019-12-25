В Петербурге выявили 501 новый случай заражения коронавирусом. В Ленобласти – 96

Также за сутки в городе умерли 36 человек, в области обошлось без смертей.

За минувшие сутки, 9 октября, в России зафиксировали 12 846 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 501 пришелся на Петербург, а 96 – на Ленобласть. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с COVID-19.

Кроме того, за сутки в Северной столице скончались от вируса 36 человек, в Ленобласти обошлось без летальных исходов. Вылечившихся и выписавшихся по выздоровлению в Петербурге насчитали 251, в области – 28 пациентов.

Всего с начала пандемии в Петербурге заболели коронавирусом 47 063 горожанина, умерли от вируса 3220 человек, выздоровели 31 098 человек. В соседнем регионе по тем же пунктам получились цифры 9028 человек, 100 человек и 5783 пациентов.

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