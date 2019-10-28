  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В сквере Цоя началась осень: газон пожелтел и начал сползать
Сегодня, 22:53
75
smirenny

В сквере Цоя началась осень: газон пожелтел и начал сползать

0 0

Сквер благоустроили на скорую руку.

Горожане заметили, что с газоном в сквере Виктора Цоя на Петроградской стороне творится что-то неладное: он начал сползать и пожелтел. Об этом сообщила "Фонтанка".

На фото видно, что трава пожелтела в некоторых местах, а также начала сползать. В пресс-службе района рассказали, что газон пожелтел из-за высокой температуры воздуха, скоро деформацию устранят. 

Ранее мы писали, что сквер Цоя благоустроили в срочном порядке к приезду губернатора. За сутки там постелили газон, обновили асфальтное покрытие и почистили фасады зданий: все из-за приезда губернатора.

Фото: Петроградская диаспора / Facebook

Теги: благоустройство сквера, сквер цоя
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии