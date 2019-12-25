Сквер Цоя благоустроили в срочном порядке к приезду губернатора

Благоустройство проводится в рамках проекта "Твой бюджет".

В сквере Цоя на углу Зверинской улицы и Любанского переулка началось активное благоустройство территории. Возможно, ожидается приезд губернатора, сообщили пользователи в социальных сетях.

За сутки там постелили газон, обновили асфальтное покрытие и почистили фасады зданий. Появилась информация о том, что в скором времени в сквер может наведаться губернатор города Александр Беглов.

Благоустройство территории пришлось перенести из-за коронавируса. Оно должно было начаться 15 апреля. Инициатива по обновлению пространства принадлежит Екатерине Каминской ― победилю проекта "Твой бюджет-2017". Закончить работы планировали до 15 августа, однако из-за пандемии сроки могли сдвинуться.

Фото: liliya.gavrilova / Instagram, Сквер Цоя 2.0 / VK