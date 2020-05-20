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Благоустройство сквера Виктора Цоя пришлось перенести из-за коронавируса
Сегодня, 11:43
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nadezhda_sib

Благоустройство сквера Виктора Цоя пришлось перенести из-за коронавируса

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Ориентировочно, работы могут возобновиться в июне этого года.

Благоуйстройство сквера Виктора Цоя в Любанском переулке пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Работы должны были начаться 15 апреля, узнал "Петербургский дневник"

С инициативой по благоустройству выступила победительница проекта "Твой бюджет-2017" Екатерина Каминская. Работы начались еще в августе 2019-го года. Планировалось, что этой весной подрядчик исправит недочеты и установит скамейки и спортивное оборудование, однако когда работы возобновятся — неизвестно. Сейчас ждут разрешения от руководства Петербурга на продолжение благоустройства после снятия ограничительных меры. 

В сквере появится арт-объект в виде стилизованной гитары-солнца, он будет посвящен творчеству лидера группы "Кино" Виктору Цою. Завершить реализацию задумки до 15 августа, годовщины со дня его смерти, вряд ли удастся. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сын Виктора Цоя намерен зарегистрировать бренд "Кино". 
Фото: vk.com/skver_tsoya_2

 

Теги: благоустройство, виктор цой, сквер цоя, твой бюджет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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