Благоустройство сквера Виктора Цоя пришлось перенести из-за коронавируса

Ориентировочно, работы могут возобновиться в июне этого года.

Благоуйстройство сквера Виктора Цоя в Любанском переулке пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Работы должны были начаться 15 апреля, узнал "Петербургский дневник".

С инициативой по благоустройству выступила победительница проекта "Твой бюджет-2017" Екатерина Каминская. Работы начались еще в августе 2019-го года. Планировалось, что этой весной подрядчик исправит недочеты и установит скамейки и спортивное оборудование, однако когда работы возобновятся — неизвестно. Сейчас ждут разрешения от руководства Петербурга на продолжение благоустройства после снятия ограничительных меры.

В сквере появится арт-объект в виде стилизованной гитары-солнца, он будет посвящен творчеству лидера группы "Кино" Виктору Цою. Завершить реализацию задумки до 15 августа, годовщины со дня его смерти, вряд ли удастся.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сын Виктора Цоя намерен зарегистрировать бренд "Кино".

Фото: vk.com/skver_tsoya_2