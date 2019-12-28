Сын Виктора Цоя намерен зарегистрировать бренд "Кино"

В дальнейшем под этим брендом будут издаваться книги, писаться сценарии и сниматься фильмы.

Сын музыканта Виктора Цоя Александр подал заявку в Роспатент, желая зарегистрировать бренд "Кино". Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

После регистрации под брендом "Кино" можно будет издавать книги, писать сценарии, снимать фильмы, а также проводить концерты, записывать музыку и даже устраивать дискотеки в ночных клубах.

Сын Виктора Цоя Александр пошел по стопам отца и стал рок-музыкантом. Композитор, продюсер и автор песен играл в группе "Para bellvm". После смерти Виктор Марианна Цой отсудила у музыкантов группы "Кино" авторские права на песни и оформила их на сына Александра и компанию "Moroz Records".

Ранее следователь рассказал о несостыковках в официальной версии смерти Цоя. По официальной версии, Виктор Цой заснул за рулем. Однако, по словам подполковника полиции Станислава Рыбчинского, спящий человек, как правило, резко съезжает вправо и после двигается в ту сторону до столкновения с препятствием. В случае с ДТП, в котором погиб Цой, машина резко ушла влево. Это значит, что водитель среагировал на препятствие.

Фото: Википедия / Джоанна Стингрэй