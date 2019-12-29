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Следователь рассказал о несостыковках в официальной версии смерти Цоя

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Он считает, что Цой не спал за рулём

Подполковник полиции Станислав Рыбчинский считает, что в официальной версии гибели лидера группы "Кино" не сходятся обстоятельства.

- Спящий человек как правило резко съезжает вправо и после двигается в ту сторону до столкновения с препятствием, - считает Рыбчинский.

- Здесь же мы видим, что машина резко ушла влево. Это значит, что водитель среагировал на препятствие, - добавляет он.

Поэтому подполковник считает, что Виктор Цой не спал в момент аварии. Лидер группы "Кино" погиб 15 августа 1990 года в ДТП. Его "Москвич" лоб в лоб столкнулся с автобусом "Икарус".

Видео: YouTube / Columnsl

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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