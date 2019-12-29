Следователь рассказал о несостыковках в официальной версии смерти Цоя

Подполковник полиции Станислав Рыбчинский считает, что в официальной версии гибели лидера группы "Кино" не сходятся обстоятельства.
- Спящий человек как правило резко съезжает вправо и после двигается в ту сторону до столкновения с препятствием, - считает Рыбчинский.
- Здесь же мы видим, что машина резко ушла влево. Это значит, что водитель среагировал на препятствие, - добавляет он.
Поэтому подполковник считает, что Виктор Цой не спал в момент аварии. Лидер группы "Кино" погиб 15 августа 1990 года в ДТП. Его "Москвич" лоб в лоб столкнулся с автобусом "Икарус".
Видео: YouTube / Columnsl
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