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В сквере около площади Воинской Славы завершилось благоустройство
Сегодня, 9:48
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В сквере около площади Воинской Славы завершилось благоустройство

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Здесь появились вымощенные дорожки, деревья и кустарники, удобные лавочки.

В сквере вокруг площади Воинской Славы завершились работы по благоустройству. Об этом сообщили в пресс-службе  ГАТИ.

Специалисты выдали ордер на работы в мае этого года. На этой неделе завершился основной этап. 

Теперь жители Фрунзенского района вновь могут прогуляться по скверу. Здесь появились вымощенные дорожки, деревья и кустарники, удобные лавочки.

Впереди у специалистов города еще много работы - выполненные работы профильным комитетам нужно изучить и принять. Однако уже сегодня видно, как территория любимого Санкт-Петербурга становится современнее и ухоженнее с каждым днем.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что Дом Чаплиц на Добролюбова отреставрируют.

Фото: Telegram / ГАТИ

Теги: благоустройство сквера, гати, купчино, сквер воинской славы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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