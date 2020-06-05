В сквере около площади Воинской Славы завершилось благоустройство

Здесь появились вымощенные дорожки, деревья и кустарники, удобные лавочки.

В сквере вокруг площади Воинской Славы завершились работы по благоустройству. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Специалисты выдали ордер на работы в мае этого года. На этой неделе завершился основной этап.

Теперь жители Фрунзенского района вновь могут прогуляться по скверу. Здесь появились вымощенные дорожки, деревья и кустарники, удобные лавочки.

Впереди у специалистов города еще много работы - выполненные работы профильным комитетам нужно изучить и принять. Однако уже сегодня видно, как территория любимого Санкт-Петербурга становится современнее и ухоженнее с каждым днем. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что Дом Чаплиц на Добролюбова отреставрируют.

Фото: Telegram / ГАТИ