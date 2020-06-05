В сквере около площади Воинской Славы завершилось благоустройство

В сквере вокруг площади Воинской Славы завершились работы по благоустройству. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Специалисты выдали ордер на работы в мае этого года. На этой неделе завершился основной этап.
Теперь жители Фрунзенского района вновь могут прогуляться по скверу. Здесь появились вымощенные дорожки, деревья и кустарники, удобные лавочки.
Впереди у специалистов города еще много работы - выполненные работы профильным комитетам нужно изучить и принять. Однако уже сегодня видно, как территория любимого Санкт-Петербурга становится современнее и ухоженнее с каждым днем.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что Дом Чаплиц на Добролюбова отреставрируют.
Фото: Telegram / ГАТИ
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