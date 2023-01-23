Благоустройство сквера Расула Гамзатова на улице Руставели завершено

Доминантой стала скульптурная композиция "Журавли".

После благоустройства около дома 51 по улице Руставели 29 октября открылся сквер Расула Гамзатова. В церемонии поучаствовала его дочь – Салихат Гамзатова, рассказали в пресс-службе Смольного.

Имя Расула Гамзатова скверу присвоили решением губернатора города 30 января прошлого года. Зеленая зона находится на территории, где в годы войны проходила линия обороны блокадного Ленинграда. Противотанковые бетонные надолбы стали частью общественного пространства.

В сквере провели масштабные работы. Доминантой стала скульптурная композиция "Журавли", которая посвящена творчеству Расула Гамзатова.

Расул Гамзатов неоднократно бывал в Ленинграде-Петербурге, его стихи говорят о любви к городу и том, как глубоко он прочувствовал трагедию блокады Ленинграда. Открытие сквера его имени в таком городе, как Петербург, – это очень почетно и значимо для всех почитателей творчества Расула Гамзатова. Установленный здесь памятник "Журавли" – наверное, лучший памятник отцу. Салихат Гамзатова, дочь Расула Гамзатова

В сквере создали зоны отдыха для детей и взрослых. Установлены два детских игровых комплекса и канатная конструкция, проложены мощеные пешеходные дорожки, оборудованы системы уличного освещения и видеонаблюдения, велопарковки. Высажено 248 деревьев и более 6 тыс. кустарников.

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Фото: пресс-служба Смольного