Благоустройство сквера Расула Гамзатова на улице Руставели завершено

После благоустройства около дома 51 по улице Руставели 29 октября открылся сквер Расула Гамзатова. В церемонии поучаствовала его дочь – Салихат Гамзатова, рассказали в пресс-службе Смольного.
Имя Расула Гамзатова скверу присвоили решением губернатора города 30 января прошлого года. Зеленая зона находится на территории, где в годы войны проходила линия обороны блокадного Ленинграда. Противотанковые бетонные надолбы стали частью общественного пространства.
В сквере провели масштабные работы. Доминантой стала скульптурная композиция "Журавли", которая посвящена творчеству Расула Гамзатова.
Расул Гамзатов неоднократно бывал в Ленинграде-Петербурге, его стихи говорят о любви к городу и том, как глубоко он прочувствовал трагедию блокады Ленинграда. Открытие сквера его имени в таком городе, как Петербург, – это очень почетно и значимо для всех почитателей творчества Расула Гамзатова. Установленный здесь памятник "Журавли" – наверное, лучший памятник отцу.
Салихат Гамзатова, дочь Расула Гамзатова
В сквере создали зоны отдыха для детей и взрослых. Установлены два детских игровых комплекса и канатная конструкция, проложены мощеные пешеходные дорожки, оборудованы системы уличного освещения и видеонаблюдения, велопарковки. Высажено 248 деревьев и более 6 тыс. кустарников.
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Фото: пресс-служба Смольного
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