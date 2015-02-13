В 2024 году в Петербурге благоустроили 249 дворов

Программы "Петербургские дворы" и "Мой двор" трансформируют привычные дворы в удобные и безопасные зоны отдыха.

Петербург продолжает стремительно развиваться: одним из ключевых направлений этих преобразований является благоустройство дворовых пространств. Программы "Петербургские дворы" и "Мой двор" трансформируют привычные дворы в удобные и безопасные зоны отдыха. В 2024 году Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала 349 разрешений на выполнение работ в рамках указанных программ. Уже завершено благоустройство 249 объектов.

Так, на Серебристом бульваре, дом 15, муниципальное образование "Комендантский аэродром" полностью обновило детскую площадку, установив современные игровые элементы и отремонтировав пешеходные дорожки. Аналогичные улучшения произошли во дворе Главной улицы, 31 в МО "Коломяги", а также во дворе дома 65 по Туристской улице в МО "№ 65". В МО "Сосновское" на Северном проспекте, дом 6, две детские площадки пополнились новыми игровыми комплексами с развивающими стендами, качелями и каруселями. Дети уже с удовольствием пользуются этими обновленными площадками.

Средства, выделяемые городом на благоустройство и модернизацию дворовых территорий, дают возможность муниципальным образованиям воплощать проекты, учитывающие особенности каждого района и запросы местных жителей, делая город всё более комфортным для жизни.

Ранее мы сообщили о том, что самое маленькое нежилое строение найдено в Петербурге.

Фото: ГАТИ