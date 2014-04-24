Самое маленькое нежилое строение найдено в Петербурге

Информация о нём стала известна благодаря обнаруженному нарушению: вандалы разрисовали его дверь.

Жителям Петербурга известно о "самом маленьком" нежилом здании на Гагаринской улице, однако сотрудники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) нашли ещё одно, меньшее по размеру. Информация о нём стала известна благодаря обнаруженному нарушению: вандалы разрисовали его дверь.

Согласно документам, это действительно отдельно стоящее нежилое здание расположено на переулке Крылова, дом 1, литера Ж. Его общая площадь составляет всего 8,8 квадратных метров, что на 45 квадратных метров меньше, чем у "собрата по величине".

Владельцем данного здания является частное лицо, которое обязано в кратчайшие сроки устранить нарушение.