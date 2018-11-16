На территории Петропавловской крепости 3 и 4 ноября пройдет фестиваль "Чудо света"

Жителей и гостей Северной столицы ожидают проекционные 3D-спектакли с пиротехническим представлением.

В честь Дня народного единства на территории Петропавловской крепости 3 и 4 ноября состоится фестиваль "Чудо света". Ордер для проведения мероприятия выдала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга.

Отмечается, что фестиваль входит в число лучших проектов событийного календаря города. Жителей и гостей Северной столицы ожидают проекционные 3D-спектакли с пиротехническим представлением. С помощью современных световых и лазерных технологий цифровые художники создадут на фасадах зданий уникальные картины, которые расскажут о значимых событиях в истории Петербурга и РФ.

Стартует мероприятие в 19:00.

Ранее на Piter.TV: в Мариинском дворце был открыт IX "Книжный маяк".

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга