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На территории Петропавловской крепости 3 и 4 ноября пройдет фестиваль "Чудо света"
Сегодня, 9:07
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На территории Петропавловской крепости 3 и 4 ноября пройдет фестиваль "Чудо света"

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Жителей и гостей Северной столицы ожидают проекционные 3D-спектакли с пиротехническим представлением.

В честь Дня народного единства на территории Петропавловской крепости 3 и 4 ноября состоится фестиваль "Чудо света". Ордер для проведения мероприятия выдала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга. 

Отмечается, что фестиваль входит в число лучших проектов событийного календаря города. Жителей и гостей Северной столицы ожидают проекционные 3D-спектакли с пиротехническим представлением. С помощью современных световых и лазерных технологий цифровые художники создадут на фасадах зданий уникальные картины, которые расскажут о значимых событиях в истории Петербурга и РФ. 

Стартует мероприятие в 19:00.

Ранее на Piter.TV: в Мариинском дворце был открыт IX "Книжный маяк". 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: петропавловская крепость, чудо света
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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