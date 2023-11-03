В Мариинском дворце был открыт IX "Книжный маяк"

Фестиваль продлится с 11-го по 13-е октября. Мероприятия будут транслироваться в сети.

Днем 11-го октября в Мариинском дворце состоялось открытие IX фестиваля "Книжный маяк Санкт-Петербуга. Великое русское слово". Приветственное слово от лица Председателя городского парламента огласила депутат Марина Шишкина, – следует из сообщения пресс-службы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург – город писателей и поэтов, но главное – город благодарных читателей. Фестиваль "Книжный маяк" пришёлся по душе петербуржцам и стал одним из самых ярких событий культурной жизни, наряду с Книжным салоном и другими знаменитыми литературными праздниками. Уже второй раз его открытие совершается в Мариинском дворце – знаменитом петербургском памятнике истории и архитектуры. Уверен, девятый "Книжный маяк Санкт-Петербурга" подарит всем незабываемые впечатления, интересные встречи с писателями и издателями, знакомство с новыми, яркими произведениями. Марина Шишкина, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Традиционно на "Книжном маяке" будут проходить творческие встречи с культурными деятелями, круглые столы, лекции и воркшопы, посвященные книге и ее роли в культуре и истории страны. Всего за 3 дня организаторы намерены провести более 70-ти мероприятий на 15-ти площадках города. События можно будет увидеть как вживую, так и в онлайн-трансляции.

Также в Петербурге все еще проходят мероприятия специальной программы VII Большого детского фестиваля. Подробнее об этом мы писали ранее.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга