На Руставели мотоциклист влетел в легковой автомобиль
Сегодня, 16:48
Пострадавшего увезли в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

На улице Руставели в Петербурге произошло ДТП с участием байкера. Мужчину госпитализировали в больницу, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Накануне днем возле въезда в Новое Девяткино водитель легкового автомобиля решил повернуть налево через пешеходный переход. Он не пропустил мотоциклиста, и тот влетел в машину, двигаясь от проспекта Просвещения в сторону Суздальского проспекта. 

Пострадавшего увезли в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, у него зафиксировали переломы ребер и ключицы, а также сотрясение мозга. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: водитель Lexus отправлен в колонию после ДТП на КАД, в котором погибла несовершеннолетняя. 

Фото: Piter.TV

