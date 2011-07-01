На Руставели мотоциклист влетел в легковой автомобиль

Пострадавшего увезли в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

На улице Руставели в Петербурге произошло ДТП с участием байкера. Мужчину госпитализировали в больницу, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Накануне днем возле въезда в Новое Девяткино водитель легкового автомобиля решил повернуть налево через пешеходный переход. Он не пропустил мотоциклиста, и тот влетел в машину, двигаясь от проспекта Просвещения в сторону Суздальского проспекта.

Пострадавшего увезли в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, у него зафиксировали переломы ребер и ключицы, а также сотрясение мозга. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Piter.TV