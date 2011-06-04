Водитель Lexus отправлен в колонию после ДТП на КАД, в котором погибла несовершеннолетняя

Кроме того, удовлетворен гражданский иск прокурора о компенсации морального вреда в пользу отца девочки в размере 1,5 млн рублей.

Прокуратура Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, ему вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили 24 сентября в надзорном ведомстве.

В октябре прошлого года водитель автомобиля Lexus, при выполнении перестроения на среднюю полосу движения на Кольцевой автодороге, допустил занос машины, оказался за пределами проезжей части и врезался в металлическое силовое ограждение. В результате погибла 16-летняя пассажирка.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 1 год 8 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, а также с лишением прав на 2 года. Кроме того, удовлетворен гражданский иск прокурора о компенсации морального вреда в пользу отца девочки в размере 1,5 млн рублей.

