Перед судом предстанет виновник смертельной аварии на Обводном канале

Скончались водительница Mercedes и ребенок.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в январе водитель автомобиля Skoda нарушил ПДД: мужчина выехал на проезжую часть набережной Обводного канала и не уступил дорогу машине Mercedes. У последней была главная. После столкновения управлявшая иномаркой утратила контроль и упала в канал. Женщина и ребенок скончались.

Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга