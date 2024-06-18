  1. Главная
Сегодня, 10:45
Перед судом предстанет виновник смертельной аварии на Обводном канале

Скончались водительница Mercedes и ребенок.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 5 ст. 264 УК РФ. 

Как сообщили в надзорном ведомстве, в январе водитель автомобиля Skoda нарушил ПДД: мужчина выехал на проезжую часть набережной Обводного канала и не уступил дорогу машине Mercedes. У последней была главная. После столкновения управлявшая иномаркой утратила контроль и упала в канал. Женщина и ребенок скончались. 

Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель Datsun наехал на шестиклассницу на Новочеркасском проспекте. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

