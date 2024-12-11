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Фасад дома Бутурлиной в центре Петербурга получил архитектурную подсветку

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Особняк – яркий пример воплощения необарокко.

Дом Е. М. Бутурлиной на улице Чайковского, 10, оснащен системой архитектурной подсветки. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга. 

Установлено 80 линейных светильников и прожекторов с тремя различными видами оптики. Специалисты "Ленсвета" уже подключили подсветку к системе наружного освещения. 

Особняк Бутурлиной – яркий пример воплощения необарокко. Дом спроектировали и построили в середине XIX века. 

Установленная система художественной подсветки подчеркивает красоту внешнего убранства здания после реставрации в темное время суток. Источники света настроены и распределены таким образом, чтобы каждый элемент декора был акцентирован и мог восприниматься отдельно и в то же время органично вписывался в единый световой ансамбль фасадной части.

Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Ранее на Piter.TV: на улице Руднева полностью обновили систему наружного освещения. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: архитектурная подсветка, улица чайковского
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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