Дом Шрейберов на улице Чайковского разрисовали неизвестные

Неизвестные разрисовали арку дома Шрейберов на улице Чайковского, 63. Об этом рассказали в КГИОП Петербурга 16 января.
Здание только отремонтировали в 2024 году. Закрашивать граффити будет управляющая организация.
Кроме того, ведомством установлен факт проведения самовольных работ по замене оконных заполнений на втором этаже лицевого фасада. В результате поврежден недавно отреставрированный оконный откос.
Исторические оконные проемы относятся к предмету охраны памятника. Так, городской КГИОП направил в полицию два заявления: по факту совершения преступления, в части нанесения граффити (ст. 214 УК РФ), а также о пресечении административного правонарушения после самовольных работ.
Вновь убедительно просим жителей и гостей города обращать внимание на акты вандализма и своевременно сообщать о них в правоохранительные органы.
Пресс-служба КГИОП Петербурга
Ранее на Piter.TV: неизвестные дважды разрисовали фасад Дома текстилей в Петербурге.
Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга
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