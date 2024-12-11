Дом Шрейберов на улице Чайковского разрисовали неизвестные

Также установлен факт проведения самовольных работ по замене оконных заполнений.

Неизвестные разрисовали арку дома Шрейберов на улице Чайковского, 63. Об этом рассказали в КГИОП Петербурга 16 января.

Здание только отремонтировали в 2024 году. Закрашивать граффити будет управляющая организация.

Кроме того, ведомством установлен факт проведения самовольных работ по замене оконных заполнений на втором этаже лицевого фасада. В результате поврежден недавно отреставрированный оконный откос.

Исторические оконные проемы относятся к предмету охраны памятника. Так, городской КГИОП направил в полицию два заявления: по факту совершения преступления, в части нанесения граффити (ст. 214 УК РФ), а также о пресечении административного правонарушения после самовольных работ.

Вновь убедительно просим жителей и гостей города обращать внимание на акты вандализма и своевременно сообщать о них в правоохранительные органы. Пресс-служба КГИОП Петербурга

Ранее на Piter.TV: неизвестные дважды разрисовали фасад Дома текстилей в Петербурге.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга