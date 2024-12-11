Неизвестные дважды разрисовали фасад Дома текстилей в Петербурге

Городской КГИОП уже подготовил заявление о преступлении в полицию.

В период новогодних праздников неизвестные два раза разрисовали участок лицевого фасада Дома текстилей на Московском проспекте, 79. Об этом 13 января рассказали в КГИОП Петербурга.

Отмечается, что вандалы оставили граффити на значительной поверхности недавно отреставрированной штукатурки. Ведомство уже подготовило заявление о преступлении в полицию.

Очистка поверхности каменной штукатурки от рисунков – очень сложная задача, поскольку она состоит из вяжущего и наполнителя, который выполнен из каменной крошки разных горных пород.

Такая штукатурка имитирует природный камень, имеет офактуренную поверхность. При очистке в теплое время года можно прибегнуть к помощи химических смывок, в зимнее же время специалисты вынуждены применять метод СВАО. Пресс-служба КГИОП Петербурга

Граффити закрасили, а весной реставраторы приступят к восстановлению поврежденного участка.

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Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга