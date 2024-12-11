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Неизвестные дважды разрисовали фасад Дома текстилей в Петербурге
Сегодня, 10:57
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Неизвестные дважды разрисовали фасад Дома текстилей в Петербурге

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Городской КГИОП уже подготовил заявление о преступлении в полицию.

В период новогодних праздников неизвестные два раза разрисовали участок лицевого фасада Дома текстилей на Московском проспекте, 79. Об этом 13 января рассказали в КГИОП Петербурга. 

Отмечается, что вандалы оставили граффити на значительной поверхности недавно отреставрированной штукатурки. Ведомство уже подготовило заявление о преступлении в полицию. 

Очистка поверхности каменной штукатурки от рисунков – очень сложная задача, поскольку она состоит из вяжущего и наполнителя, который выполнен из каменной крошки разных горных пород. 

Такая штукатурка имитирует природный камень, имеет офактуренную поверхность. При очистке в теплое время года можно прибегнуть к помощи химических смывок, в зимнее же время специалисты вынуждены применять метод СВАО. 

Пресс-служба КГИОП Петербурга 

Граффити закрасили, а весной реставраторы приступят к восстановлению поврежденного участка. 

Ранее на Piter.TV: штрафы за незаконные надписи ужесточат в Петербурге. 

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга 

Теги: граффити, дом текстилей, кгиоп петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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