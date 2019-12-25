Штрафы за незаконные надписи ужесточат в Петербурге

Основными структурами, которые займутся этим вопросом, станут Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) и Государственная жилищная инспекция (ГЖИ).

Депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили в первом чтении законопроект, направленный на усиление борьбы с несанкционированной рекламой и нарушениями в области благоустройства города.

Теперь комитет по правовым вопросам и общественной безопасности получит право незамедлительно применять санкции за несанкционированные надписи, граффити и размещение рекламных материалов без оформления протоколов.

Проект предполагает изменение процедур ведения дел по административным нарушениям, чтобы оптимизировать процессы и сократить временные задержки. Основными структурами, которые займутся этим вопросом, станут Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) и Государственная жилищная инспекция (ГЖИ).

Дополнительно, комитет по правопорядку будет иметь возможность рассматривать некоторые виды правонарушений на месте, применяя штрафы или предупреждения без составления протокола.

Предполагается, что внедрение данной законодательной инициативы не повлечет за собой дополнительных финансовых затрат из городского бюджета, как отмечено в сопроводительном документе.

Добавим, что проблема с незаконной рекламой на улицах вызывает серьезную озабоченность среди горожан. Ежедневно портал "Наш Петербург" фиксирует более тысячи обращений с просьбой устранить несанкционированные надписи.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный сможет вводить условия для выделения субсидий местным бюджетам.

Фото: Piter.TV