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Петербуржец попытался поджечь военкомат на улице Чайковского
Сегодня, 8:34
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Петербуржец попытался поджечь военкомат на улице Чайковского

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Загорелась дверь, пожар сотрудники ликвидировали самостоятельно.

Житель Сестрорецка попытался поджечь здание военкомата в центре Петербурга, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Днем 17 декабря 24-летний молодой человек приобрел на заправке бензин, после чего разлил его по двум бутылкам. С ними злоумышленник прибыл к дому 53 по улице Чайковского и бросил "коктейли Молотова" в военный комиссариат. Загорелась дверь, пожар сотрудники ликвидировали самостоятельно. 

По словам поджигателя, он действовал по указанию неизвестных. Незнакомцы связались с мужчиной через мессенджер Telegram и попросили совершить поджог взамен на задержание тех, кто причастен к мошенническим действиям в отношении него. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: в Кронштадте задержан подозреваемый в поджоге мусорных контейнеров. 

Фото: Piter.TV

Теги: поджог военкомата, улица чайковского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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