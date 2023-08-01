Петербуржец попытался поджечь военкомат на улице Чайковского

Загорелась дверь, пожар сотрудники ликвидировали самостоятельно.

Житель Сестрорецка попытался поджечь здание военкомата в центре Петербурга, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Днем 17 декабря 24-летний молодой человек приобрел на заправке бензин, после чего разлил его по двум бутылкам. С ними злоумышленник прибыл к дому 53 по улице Чайковского и бросил "коктейли Молотова" в военный комиссариат. Загорелась дверь, пожар сотрудники ликвидировали самостоятельно.

По словам поджигателя, он действовал по указанию неизвестных. Незнакомцы связались с мужчиной через мессенджер Telegram и попросили совершить поджог взамен на задержание тех, кто причастен к мошенническим действиям в отношении него.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в Кронштадте задержан подозреваемый в поджоге мусорных контейнеров.

Фото: Piter.TV