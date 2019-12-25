В Кронштадте задержан подозреваемый в поджоге мусорных контейнеров

Возбуждено уголовное дело.

Полиция Кронштадтского района задержала 51-летнего уроженца Свердловской области, подозреваемого в поджоге мусорных контейнеров. 9 декабря в полицию обратилась начальник отдела санитарного содержания, сообщившая о возгорании контейнеров на Красной улице.

Установлено, что в ночь с 8 на 9 декабря неустановленное лицо совершило поджог контейнерной площадки и мусорных баков у дома №11, причинив жилищному агентству ущерб на сумму более 532 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемый был задержан 11 декабря нарядом патрульно-постовой службы у дома 15 по Советской улице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Ведется следствие.

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Фото: Piter.TV