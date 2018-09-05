В Петербурге раскрыли убийство 11-летней девочки, которое было совершено в сентябре 2002 года

Подозреваемым оказался 40-летний мужчина, который уже отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство своей бывшей супруги и её малолетнего ребенка в мае 2011 года.

В Петербурге раскрыли убийство, которое было совершено в сентябре 2002 года. Подробности рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

На пустыре между улицей Тельмана и проспектом Большевиков 24 сентября 2002 года было обнаружено тело 11-летней девочки. Экспертиза показала, что причиной смерти являются множественные открытые травмы головы. Перед смертью ребенок подвергался насилию. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, однако задержать подозреваемого тогда не удалось.

Спустя 22 года полицейские установили личность предполагаемого убийцы. Им оказался 40-летний мужчина, который уже отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство своей бывшей супруги и её малолетнего ребенка в мае 2011 года.

Изобличить его удалось благодаря генетической экспертизе. С одежды погибшей 22 года назад были изъяты биологические материалы. По результатам исследования установлено, что они принадлежат осужденному.

Мужчину этапировали из колонии для пожизненно осужденных Оренбургской области в СИЗО в Петербурге. Мужчина дал признательные показания.

Устанавливается его возможная причастность к совершению других преступлений.

Видео Telegram/ Ирина Волк