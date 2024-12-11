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На улице Руднева полностью обновили систему наружного освещения

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Специалисты "Ленсвета" смонтировали 59 металлических опор.

На улице Руднева в Петербурге установили современную систему наружного освещения. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике 11 февраля.

Светотехническое оборудование появилось на всей протяженности объекта длиной в более 1,8 километра. Специалисты "Ленсвета" смонтировали 59 металлических опор, которые пришли на смену железобетонным столбам. Теперь улицу освещают свыше 70 светильников. А вместо воздушных проводов проложено 2 километра линий под землей. 

Система освещения появилась на улице Руднева в 1974 году и с тех пор проходила лишь частичную модернизацию. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Северном проспекте в Петербурге появилось новое освещение. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: освещение, улица руднева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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