На улице Руднева полностью обновили систему наружного освещения

Специалисты "Ленсвета" смонтировали 59 металлических опор.

На улице Руднева в Петербурге установили современную систему наружного освещения. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике 11 февраля.

Светотехническое оборудование появилось на всей протяженности объекта длиной в более 1,8 километра. Специалисты "Ленсвета" смонтировали 59 металлических опор, которые пришли на смену железобетонным столбам. Теперь улицу освещают свыше 70 светильников. А вместо воздушных проводов проложено 2 километра линий под землей.

Система освещения появилась на улице Руднева в 1974 году и с тех пор проходила лишь частичную модернизацию.

Ранее мы рассказывали о том, что на Северном проспекте в Петербурге появилось новое освещение.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга