На Северном проспекте в Петербурге появилось новое освещение

Северный проспект — одна из ключевых транспортных артерий Выборгского района с интенсивным движением пешеходов и автомобилей.

На Северном проспекте в Выборгском районе Санкт-Петербурга завершены работы по установке нового осветительного комплекса. Теперь местные проезды от дома № 6 до дома № 30 оборудованы современными светодиодными светильниками.

На участке протяжённостью почти 2 километра установили 64 опоры и 79 светильников, а также проложили более 3 километров кабельных линий. Ранее эти проезды не имели наружного освещения, что создавало неудобства для пешеходов и водителей в тёмное время суток. Теперь территория стала более безопасной и комфортной для передвижения.

Северный проспект — одна из ключевых транспортных артерий Выборгского района с интенсивным движением пешеходов и автомобилей. Вдоль участка, где проведены работы, расположены жилые кварталы с высокой плотностью населения, социальные и образовательные учреждения, детские сады, остановки общественного транспорта и пешеходные переходы.

Это не единственный проект по модернизации освещения в районе. В 2025 году планируется завершить реконструкцию освещения на Политехнической улице — от площади Мужества до Тихорецкого проспекта — и на Дрезденской улице. Кроме того, в Парголово запланировано строительство освещения на 10 улицах.

Как в сквере Знаменова в Петергофе строят систему освещения.

Видео: Telegram/ Комитет по энергетике