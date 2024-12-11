Видео: как в сквере Знаменова в Петергофе строят систему освещения

Уникальными кадрами поделился Комитет по энергетике Санкт-Петербурга.

В сквере Знаменова, расположенном рядом с музеем-заповедником "Петергоф", начались работы по установке наружного освещения. Энергетики планируют смонтировать 49 архитектурных опор, 49 светодиодных светильников и 8 прожекторов, а также проложить более 2 километров кабельных линий.

Сейчас специалисты занимаются бурением для установки фундаментов под опоры. Работы завершатся до конца 2024 года.

Сквер назван в честь Вадима Знаменова, бывшего директора и президента "Петергофа", который внес значительный вклад в восстановление дворцово-паркового ансамбля.

Кроме того, до конца 2025 года в Петродворцовом районе планируется заменить около 1100 натриевых светильников на энергоэффективные светодиодные, а также обустроить освещение в сквере на пересечении Санкт-Петербургского проспекта и Знаменской улицы.

Видео: СПб ГКУ "Управление заказчика"