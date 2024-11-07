На Чайковского восстановили фонтан

Объект готов к работе в фонтанном сезоне 2025 года.

Петербургский Водоканал завершил восстановление еще одного фонтана во дворе дома №2/7 по улице Чайковского. Пуско-наладочные работы в "Мозаичном дворике" завершены. Объект готов к работе в фонтанном сезоне 2025 года.

Данный фонтан был построен в 1991 году, передан Водоканалу в 2017 году в аварийном состоянии и без подключения к инженерным сетям. Работы по восстановлению фонтана начались в августе 2024 года, и в кратчайшие сроки объект был построен практически заново.

Фонтан получил новую водную картину, она носит название "Пенная струя". В настоящее время сооружение находится на консервации, которая проводится в зимний период.

Фото: Водоканал СПб

Видео: Комитет по энергетике