Фонтанный сезон в Петербурге завершится 14 октября

В течение зимнего периода все оборудование фонтанов будет тщательно проверено и, при необходимости, отремонтировано.

Воскресенье, 13 октября, ознаменуется окончанием работы фонтанов в Санкт-Петербурге в 2024 году. Уже с понедельника все водные объекты города перейдут на зимнюю консервацию.

Зимняя консервация фонтанов представляет собой комплекс мер, направленных на защиту оборудования от неблагоприятного воздействия низких температур. В процессе консервации вода сливается из трубопроводных систем, демонтируются насосы и осветительные приборы, производится герметизация устройств и их подготовка к зиме.

В течение зимнего периода все оборудование фонтанов будет тщательно проверено и, при необходимости, отремонтировано. Это позволит полностью подготовить сооружения к новому сезону.

В 2024 году в Санкт-Петербурге функционировал 101 фонтан, включая три фонтанных комплекса.

Ранее мы сообщили о том, что специалисты "Водоканала" обновляют водопроводные сети в Приморском районе.

Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"