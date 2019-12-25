Специалисты "Водоканала" обновляют водопроводные сети в Приморском районе

Реконструкцию завершат до конца следующего года.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" обновляют водопроводные сети в Приморском районе. Об этом рассказали 11 октября в пресс-службе организации.

Так, продолжаются работы по реконструкции водопроводной магистрали диаметром 1000 миллиметров на Богатырском проспекте от Гаккелевской улицы до Коломяжского проспекта. Устаревшие стальные трубы заменят на современные из высокопрочного чугуна российского производства.

Это значительно снизит риск технологических нарушений и повысит надежность холодного водоснабжения для более чем 100 тыс. жителей района. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

В рамках проекта проложат 2,6 тыс. метров новых труб. В настоящее время уже готово 900 метров сети. Реконструкцию завершат до конца следующего года.

Ранее на Piter.TV: в этом году начнется реконструкция теплопроводов в Центральном районе Петербурга.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"