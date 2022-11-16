В этом году начнется реконструкция теплопроводов в Центральном районе Петербурга

До 2028 года инвестиционной программой "Теплосети" предусмотрена замена 36,8 тыс. метров теплопроводов.

В 2024 году стартует залповая реконструкция теплопроводов в Центральном районе Петербурга, сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике.

В настоящее время доля присутствия АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в этом районе составляет свыше 255 километров трубопроводов, порядка 50% из них – трубы с высокой долей износа.

До 2028 года инвестиционной программой "Теплосети" предусмотрена замена 36,8 тыс. метров теплопроводов. Уже в этом году завершат реконструкцию участка магистрали "1 Главная", также в активную фазу выйдет реконструкция магистрали "Рылеевская".

Мероприятия позволят обеспечить бесперебойным теплом почти 140 тыс. горожан. В зонах работ расположены порядка 400 зданий, в том числе 275 жилых и 34 социальных. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Ведутся проектно-изыскательские работы по обновлению "Апраксинской" и "Сенной" тепломагистралей, уже готовы проекты для реконструкции сетей на Горсткином мосту. Кроме того, запланировано проектирование по замене распределительных сетей "2-я Советская", "Гагаринская" и магистральной тепловой сети "Александра Невского".

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборгском районе повреждаемость тепловых сетей понизилась на 23%.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга