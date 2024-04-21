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В Изотовском сквере появился кухонный огород
Сегодня, 14:58
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В Изотовском сквере появился кухонный огород

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Были высажены настурции, томаты, амарант, розмарин, земляника, салат, петрушка, укроп и несколько тыкв.

В новом Изотовском сквере появился кухонный огород. Садовникам помогали ребята из петербургских школ, которые подрабатывают на каникулах. Были высажены настурции, томаты, амарант, розмарин, земляника, салат, петрушка, укроп и несколько тыкв, сообщил председатель комитета по благоустройству города Сергей Петриченко. 

Кухонный огород – тренд ведомства: в разных частях Северной столицы создают определенный микс растений, годящихся в пищу. 

В этих огородах наши специалисты устанавливают таблички с описанием растений, как правило, добавляют QR-коды с подробной информацией. 

Сергей Петриченко, глава комблага 

В самом сквере удалось сохранить всю уникальную биосферу места с его густыми чащами и болотами. 

Ранее мы рассказывали о том, что на прошлой неделе в Петербурге на мытье улиц ушло 54 тыс. кубометров воды. 

Фото: ВКонтакте / Сергей Петриченко 

Теги: изотовский сквер, кухонный огород
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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