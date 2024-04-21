В Изотовском сквере появился кухонный огород

Были высажены настурции, томаты, амарант, розмарин, земляника, салат, петрушка, укроп и несколько тыкв.

В новом Изотовском сквере появился кухонный огород. Садовникам помогали ребята из петербургских школ, которые подрабатывают на каникулах. Были высажены настурции, томаты, амарант, розмарин, земляника, салат, петрушка, укроп и несколько тыкв, сообщил председатель комитета по благоустройству города Сергей Петриченко.

Кухонный огород – тренд ведомства: в разных частях Северной столицы создают определенный микс растений, годящихся в пищу.

В этих огородах наши специалисты устанавливают таблички с описанием растений, как правило, добавляют QR-коды с подробной информацией. Сергей Петриченко, глава комблага

В самом сквере удалось сохранить всю уникальную биосферу места с его густыми чащами и болотами.

Ранее мы рассказывали о том, что на прошлой неделе в Петербурге на мытье улиц ушло 54 тыс. кубометров воды.

Фото: ВКонтакте / Сергей Петриченко