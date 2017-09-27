Для удаления трудных загрязнений было использовано 3,5 тыс. литров специального "шампуня".

На минувшей неделе на мытье улиц петербургские дорожники потратили около 54 тыс. кубометров воды, разменяв тем самым 1 млн кубов в этом сезоне. Этой отметки в 2026 году достигли рекордно рано, сообщили в комитете по благоустройству города.

Для удаления трудных загрязнений было использовано 3,5 тыс. литров специального "шампуня". А садовники, несмотря на погоду, подстригали бурно растущие изгороди, чтобы придать им опрятный вид. За семь дней "причесали" 190 тыс. погонных метров кустарников. Летнее украшение пополнилось 38 тыс. цветов.

Сегодня на смене работают 868 сотрудников ручного труда и 545 единиц уборочной техники, добавили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали о том, что в Северной столице открылись еще три летника.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга