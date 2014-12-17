Более половины проектов Ленобласти на Всероссийском конкурсе благоустройства связаны с набережными

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своём Telegram-канале о проектах региона, представленных на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс проводится Минстроем России в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", итоги будут подведены в августе.
По словам главы региона, большая часть заявок от 47-го региона связана с развитием прибрежных зон. В этом году 5 из 8 проектов, поданных на Всероссийский конкурс благоустройства, – пространства у воды.
В список номинантов вошли:
правый берег реки Коваши в Сосновом Бору;
набережная реки Тосны;
проект "Морской фасад старого Выборга" у залива;
пространство "Берега без границ" в Тельмана;
набережная Вуоксы в Приозерске.
Ранее мы сообщили о том, что более 95 кубометров мусора собрали на берегах водоемов Ленобласти в рамках акции "Вода России".
Фото: Telegram / Александр Дрозденко
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