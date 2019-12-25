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Более 95 кубометров мусора собрали на берегах водоемов Ленобласти в рамках акции «Вода России»
Сегодня, 9:42
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Более 95 кубометров мусора собрали на берегах водоемов Ленобласти в рамках акции «Вода России»

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К уборкам присоединились сотрудники областного Комитета по природным ресурсам, специалисты ЛОГКУ "Ленобллес", представители районных администраций, воспитанники школьных лесничеств и волонтеры.

С начала апреля в регионе проходит масштабная экологическая инициатива по очистке берегов рек и озер. В ней принимают участие местные жители, лесничие, инспекторы надзорных служб и школьники. Об этом информирует пресс-служба Комитета по природным ресурсам Ленобласти.

Промежуточные итоги акции выглядят внушительно: за это время было организовано 31 субботник, собрано свыше 95 кубических метров отходов, а общая площадь очищенных территорий составила около 0,2 квадратных километра – это сопоставимо с площадью 28 футбольных полей.

К уборкам присоединились сотрудники областного Комитета по природным ресурсам, специалисты ЛОГКУ "Ленобллес", представители районных администраций, воспитанники школьных лесничеств и волонтеры. География проекта охватила одиннадцать районов Ленобласти: Волховский, Всеволожский, Бокситогорский, Выборгский, Киришский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Тихвинский и Тосненский.

Экологическая акция продолжается. Желающие могут присоединиться к следующим субботникам через лесничество своего района; контактная информация доступна на сайте ЛОГКУ "Ленобллес".

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Фото: пресс-служба Комитета по природным ресурсам Ленобласти

Теги: комитет по природным ресурсам ленобласти, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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