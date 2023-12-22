В Изотовском сквере петербурженка обнаружила тело мужчины и ружье

Установлено, что скончавшемуся было 24 года.

На главной аллее Изотовского сквера в Петербурге жительница Приморского района нашла тело мужчины 20 апреля. Об этом пишет "Фонтанка".

К полицейским женщина обратилась вечером в субботу. Она заявила, под деревом в сквере лежит окровавленный мужчина, а в его руках находится ружье.

На место происшествия прибыли правоохранители, они убедились в достоверности информации. Установлено, что скончавшемуся было 24 года, а ружье, от которого пострадал мужчина, не зарегистрировано на него.

Тело направлено в морг для установления причины смерти, по данному факту проводится проверка.

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Фото: Piter.TV