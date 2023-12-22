В квартире на Среднерогатской нашли пенсионера с простреленным сердцем

В квартире нашли незарегистрированное самодельное оружие и записку.

В Московском районе Петербурга разбираются в смерти 82-летнего пенсионера, тело которого нашли с огнестрельным ранением. Об этом стало известно Piter.tv.

Тело пожилого мужчины было найдено в квартире дома по Среднерогатской улице около пяти часов вечера. В воскресенье петербуржцу исполнилось 82 года. Он погиб он выстрела в сердце.

В квартире нашли незарегистрированное самодельное оружие и записку.

Утром в среду, 17 апреля, на углу Парашютной улицы у входа в магазин "Леруа Мерлен", обнаружили труп мужчины.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Kandinsky 3.0)