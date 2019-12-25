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Джазовый сквер появится в центре Петербурга к августу
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Джазовый сквер появится в центре Петербурга к августу

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Доминантой станет сцена площадью более 80 "квадратов" для проведения мероприятий и концентров.

В Центральном районе Петербурга ведутся работы по благоустройству Джазового сквера по программе "Формирование комфортной городской среды". Ордер для их обеспечения выдала Государственная административно-техническая инспекция. 

Сквер сделают в тематике джаза. В нем установят детскую площадку в форме саксофона, горку-барабан, металлофоны и качели. Доминантой станет сцена площадью более 80 "квадратов" для проведения мероприятий и концентров. К сотне деревьев высадят кустарники для создания нижнего яруса участков. Планируется, что работы завершат к августу. 

Название пространство получило в 2023 году. Сквер расположен напротив Филармонии джазовой музыки, которая основана ленинградским джазовым мультиинструменталистом и композитором Давидом Голощекиным. 

Ранее мы рассказывали о том, что в честь 322-летия Петербурга в Сквере финансистов высадили сакуру. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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