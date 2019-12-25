ГАТИ выдала разрешение на реставрацию крыши Соборной мечети

Ордер оформлен по заявке СПБ ГКУ "Дирекция заказчика". Работы будут проводиться силами АО "Петрос".

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешительную документацию на реставрацию крыши Соборной мечети. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, ГАТИ выдала ордер на размещение временных ограждений, строительных лесов, инженерных коммуникаций и материалов для производственных работ. Работы начнутся 1 июля и закончатся 15 мая 2022 года.

Соборная мечеть – объект культурного наследия региональная значения, который расположен на Кронверкском проспекте.

Ранее мы писали, что ГАТИ выдала разрешение на реставрацию Благовещенской церкви в Александро-Невской лавре.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга