ГАТИ выдала разрешение на реставрацию Благовещенской церкви в Александро-Невской лавре

В настоящий момент подрядчик уже установил фасадные леса и приступил к работам.

Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешительную документацию на реставрацию Благовещенской церкви в Александро-Невской лавре. Об этом в среду, 16 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальник инспекции Олег Зотов рассказал на своей странице в социальной сети ВКонтакте, что в настоящий момент подрядчик уже установил фасадные леса и приступил к реставрации.

Благовещенская церквь – старейшая церковь Петербурга, построенная в 1717-1724 годах на территории Александро-Невской лавры.

Ранее мы писали, что в Петербурге началась реставрация памятника "Колокольня Николо-Богоявленского Морского собора". В настоящий момент подрядчик завершает работы по установке строительных лесов и приступает к расчистке фасадов здания. Председатель КГИОП Сергей Макаров заявил, что власти города планируют завершить реставрацию к концу 2022 года.

Фото: ВКонтакте / Олег Зотов